MSB: "Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/PYD, 2’sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."