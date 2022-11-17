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MSB: "Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

MSB: "Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Asayiş 17.11.2022, 17:55
MSB: "Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

MSB: "Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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