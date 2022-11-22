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MSB: "Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 3’ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 3’ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 22.11.2022, 10:10
MSB: "Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 3’ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."