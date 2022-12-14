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MSB: “Hudut kartallarımız 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirdi”
Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır sınır hattında 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.
Asayiş 14.12.2022, 11:36
Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır sınır hattında 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Iğdır hudut hattında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi. Hudut kartallarının sınır hattındaki mücadelesinin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü de ifade edildi.