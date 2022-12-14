MSB: “Hudut kartallarımız 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirdi”

Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır sınır hattında 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Iğdır hudut hattında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi. Hudut kartallarının sınır hattındaki mücadelesinin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü de ifade edildi.