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MSB: "Hudut kartalları, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 1 kişiyi yakaladı. Şahsın PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Hudut kartalları, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 1 kişiyi yakaladı. Şahsın PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 05.03.2023, 13:35
MSB: "Hudut kartalları, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 1 kişiyi yakaladı. Şahsın PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."