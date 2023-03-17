MSB: "Hudut Kartalları, Suriye ve Yunanistan’dan Türkiye’ye, Türkiye’den de Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü PKK/PYD/YPG, 4’ü de FETÖ terör örgütü mensubu 11 kişiyi yakaladı."