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MSB, Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO’nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO’nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı.
Asayiş 07.05.2022, 16:41
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO’nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından NATO’nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.