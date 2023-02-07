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MSB: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Ankara’dan Adana’ya AKUT ekiplerinin ulaşımını sağladı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB); Hava Kuvvetlerine ait uçakların, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin Ankara’dan Adana’ya ulaşımını sağladığını bildirdi.

Asayiş 07.02.2023, 12:29
MSB: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Ankara’dan Adana’ya AKUT ekiplerinin ulaşımını sağladı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB); Hava Kuvvetlerine ait uçakların, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin Ankara’dan Adana’ya ulaşımını sağladığını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaştırılmasına yönelik uçuşlarımız aralıksız sürüyor. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Ankara’dan Adana’ya AKUT ekiplerinin ulaşımını sağladı" ifadelerine yer verildi.

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