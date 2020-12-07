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MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti."

MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti."

Asayiş 07.12.2020, 18:07
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MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti."
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MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti."
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