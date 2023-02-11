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MSB: “Hava araçlarıyla aralıksız şekilde yardım ve tahliye görevine devam ediyoruz”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava araçlarıyla aralıksız şekilde yardım ve tahliye görevine devam edildiğini duyurdu.
Asayiş 11.02.2023, 20:35
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava araçlarıyla aralıksız şekilde yardım ve tahliye görevine devam edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Hava araçlarıyla aralıksız şekilde yardım ve tahliye görevine devam ediyoruz. Deniz Kuvvetlerimize ait SH-70 Sea Hawk helikopterleri de deprem bölgesinde hız kesmeden yaralı vatandaşlarımızın hastaneye tahliyesini gerçekleştiriyor” ifadelerine yer verdi.