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MSB: "Hatay’da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi."
MSB: "Hatay’da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi."
Asayiş 13.06.2021, 15:19