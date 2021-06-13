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MSB: "Hatay’da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi."

MSB: "Hatay’da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi."

Asayiş 13.06.2021, 15:19
MSB: "Hatay’da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi."
MSB: "Hatay’da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi."
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