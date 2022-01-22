Son Dakika
MSB: "Hatay’da görevli hudut kartallarımız yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi"
MSB: "Hatay’da görevli hudut kartallarımız yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi"
Asayiş 22.01.2022, 11:35
MSB: "Hatay’da görevli hudut kartallarımız yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi"