MSB: "Hatay’da bir evladımızı daha sağ salim enkaz altından çıkardık"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay’da deprem bölgesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşı daha enkaz altından çıkardıklarını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde gece boyunca arama kurtarma çalışmalarına aralıksız destek sağlayan birliklerimiz, Hatay’da bir evladımızı daha sağ salim enkaz altından çıkardı" denildi.