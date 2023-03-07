MSB, Hatay’da asayiş nöbetlerini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay’da güvenlik için asayiş nöbetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bolu’da konuşlu 2’nci Komando Tugayımız, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak Hatay’da asayiş görevine aralıksız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.