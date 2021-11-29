MSB: "Hatay ve Şanlıurfa’da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve birinin kırmızı bültenle ara

MSB: "Hatay ve Şanlıurfa’da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi."