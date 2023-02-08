MSB: “Hatay ve çevre illere yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz”

HATAY (İHA) Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesine askeri uçaklar ile gönderilen yardım malzemelerinin Hatay ve çevre illere ulaştırılmasına devam edildiğini belirterek, “Hatay ve çevre illere yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz” dedi.

MSB, afet bölgesine askeri uçaklar ile taşınan yardım malzemelerinin yardım malzemelerinin Mehmetçikler tarafından Hatay ve çevre illere ulaştırılmak üzere çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı, “Hatay ve çevre illere yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.