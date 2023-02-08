MSB: “Hatay ve çevre illere yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesine askeri uçaklar ile gönderilen yardım malzemelerinin Hatay ve çevre illere ulaştırılmasına devam edildiğini belirtti.

MSB, afet bölgesine askeri uçaklar ile taşınan yardım malzemelerini, Mehmetçiklerin Hatay ve çevre illere ulaştırma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Hatay ve çevre illere yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.