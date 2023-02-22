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MSB: “Halk sağlığı için mobil laboratuvar araçlarımız da görevde”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) halk sağlığı için mobil laboratuvar araçlarının da görevde olduğunu duyurdu.
Asayiş 22.02.2023, 18:20
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) halk sağlığı için mobil laboratuvar araçlarının da görevde olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TSK’nın deprem bölgesindeki mobil gıda laboratuvar araçları ile gıda ve suların analizini yaparak kullanılır durumda olup olmadığını denetlemeye devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.