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Darp edildikten sonra hayatını kaybeden yüzde 90 engelli adamın cenazesi yakınları tarafından alındı
MSB: "Gökçeada açıklarında batan teknedeki 2 jandarma personelinden Teğmen Musa Bulut’un naaşı, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından su altından çıkarılmıştır. Kayıp olan 1 jandarma personelini arama çalışmaları sürüyor."
MSB: "Gökçeada açıklarında batan teknedeki 2 jandarma personelinden Teğmen Musa Bulut’un naaşı, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından su altından çıkarılmıştır. Kayıp olan 1 jandarma personelini arama çalışmaları sürüyor."
Asayiş 28.02.2021, 11:47
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MSB: "Gökçeada açıklarında batan teknedeki 2 jandarma personelinden Teğmen Musa Bulut’un naaşı, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından su altından çıkarılmıştır. Kayıp olan 1 jandarma personelini arama çalışmaları sürüyor."