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Misli.com Sultanlar Ligi 5. ve son maçında VakıfBank evinde karşılaştığı Fenebrahçe Opet’i 3-0 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve şampiyon oldu.
MSB: “Gaziantep’e yapılan havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır”
Milli Savuma Bakanlığı, Gaziantep’in Karkamış ilçesine Suriye’nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan havan saldırısı sonucunda 4 askerin ve 1 sivil vatandaşın yaralandığını açıkladı.
Asayiş 12.05.2022, 19:09 12.05.2022, 19:39
Milli Savuma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye’nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları çerçevesinde belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir” denildi.