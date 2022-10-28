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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin, Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte oluşturalım, birlikte inşa edelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı’nı yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı’nda demokrasimizi, katılımcı demokratik bir Cum
MSB: "Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi."
MSB: "Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi."
Asayiş 28.10.2022, 16:44
MSB: "Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi."