banner596

banner547

Son Dakika

MSB: "Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi."

Asayiş 28.10.2022, 16:44
MSB: "Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi."

Yorumlar (0)