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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu."
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu."
Asayiş 09.02.2022, 14:34
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu."