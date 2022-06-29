MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!” ifadelerine yer verildi.