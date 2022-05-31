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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığınca, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Asayiş 31.05.2022, 13:55
Milli Savunma Bakanlığınca, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.