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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığınca, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Asayiş 31.05.2022, 13:55
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığınca, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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