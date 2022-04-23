MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 1 polisimizi şehit eden ve eş zamanlı olarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki TSK üslerine saldıran teröristlere karşı geniş çaplı operasyonlar düzenlendi ve 50 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.&quo

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 1 polisimizi şehit eden ve eş zamanlı olarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki TSK üslerine saldıran teröristlere karşı geniş çaplı operasyonlar düzenlendi ve 50 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."