Son Dakika
MSB: "Etimesgut ve İncirlik’ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanına insani yardım malzemelerini ulaştırdı."
MSB: "Etimesgut ve İncirlik’ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanına insani yardım malzemelerini ulaştırdı."
Asayiş 12.02.2023, 23:35
MSB: "Etimesgut ve İncirlik’ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanına insani yardım malzemelerini ulaştırdı."