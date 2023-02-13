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MSB, "Etimesgut ve İncirlik’ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanına insani yardım malzemelerini ulaştırdı."
MSB, "Etimesgut ve İncirlik’ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanına insani yardım malzemelerini ulaştırdı."
Asayiş 13.02.2023, 00:19
MSB, "Etimesgut ve İncirlik’ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanına insani yardım malzemelerini ulaştırdı."