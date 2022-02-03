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Prof. Dr. Kutluk: “Tütün mücadelesini daha iyi bir noktaya getirirsek akciğer kanserini Türkiye’den silmek neredeyse mümkün”
MSB: "El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap soruldu! El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve
MSB: "El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap soruldu! El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 03.02.2022, 14:06
MSB: "El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap soruldu! El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi."