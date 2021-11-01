Son Dakika
MSB: “Ekim ayında yurt içinde ve sınır ötesinde 3’ü büyük, 24’ü orta çaplı olmak üzere 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisiz hale getirilmiştir”
MSB: “Ekim ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 471 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 24’ü FETÖ mensubu olmak üzere 38’i teröristtir.”
MSB: “Ekim ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 471 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 24’ü FETÖ mensubu olmak üzere 38’i teröristtir.”
Asayiş 01.11.2021, 12:00
MSB: “Ekim ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 471 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 24’ü FETÖ mensubu olmak üzere 38’i teröristtir.”