MSB, EFES-2022 Tatbikatı’na ait görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2022 Tatbikatı’na ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından EFES-2022 Tatbikatı’na ait görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda, “Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs’ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde devam ediyor” denildi.