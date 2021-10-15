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MSB: "Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 15.10.2021, 13:35
MSB: "Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."