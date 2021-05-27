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MSB: “Edirne’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 FETÖ terör örgütü mensubu yakalandı”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.
Asayiş 27.05.2021, 18:49
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi” denildi.