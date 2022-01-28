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MSB: "Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 28.01.2022, 11:50
MSB: "Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."