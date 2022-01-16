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Muharrem İnce’den CHP’ye eleştiri: “Erken seçim isteyip, kendi kurultayınızı erteliyorsunuz. Sizin tek derdiniz koltuk”
MSB: "Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 16.01.2022, 15:44
MSB: "Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."