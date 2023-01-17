MSB: “Edirne hudut hattında bin 36 gram uyuşturucu ele geçirildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne hudut hattında bin 36 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, “Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor. Edirne hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde bin 36 gram uyuşturucu madde ele geçirildi” denildi.