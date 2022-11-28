MSB duyurdu: “Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından operasyonla ilgili yapılan paylaşımda, “Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi” ifadeleri yer aldı.