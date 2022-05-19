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MSB duyurdu! 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi...
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Asayiş 19.05.2022, 13:54 19.05.2022, 14:19
MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."