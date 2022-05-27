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MSB duyurdu! 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK’lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Asayiş 27.05.2022, 14:06 27.05.2022, 14:42
MSB duyurdu! 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

#terörist #msb
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