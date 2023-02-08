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MSB: “DİSAK Kahramanmaraş’ta arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) ekiplerinin Kahramanmaraş’ta arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Asayiş 08.02.2023, 17:50
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) ekiplerinin Kahramanmaraş’ta arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timi de malzeme/teçhizat ile Kahramanmaraş’ta AFAD ile koordineli olarak arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.