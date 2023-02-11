MSB: "Depremzedeleri hızlı bir şekilde Ankara’ya tahliye etmeye devam ediyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Depremden yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımızı, hızlı bir şekilde Ankara’ya tahliye etmeye devam ediyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Depremden yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımızı, hızlı bir şekilde Ankara’ya tahliye etmeye devam ediyoruz. Türkiye Tek Yürek” ifadelerini kullandı.