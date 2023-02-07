MSB: “Deprem bölgesinde kurtarılan 98 vatandaş Mersin’e tahliye edildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinden kurtarılan 98 yaralı vatandaşın İskenderun’dan Mersin’e tahliye edildiğini bildirdi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “"Türkiye Cumhuriyeti Gemisi" (TCG) İskenderun Gemisi, depremde yaralanan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Dün gece deprem bölgesinden kurtarılan 98 yaralı vatandaşımız İskenderun’dan Mersin’e tahliye edildi. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun’a görevlendirildi” ifadelerine yer verildi.