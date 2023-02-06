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MSB, “Deniz Kuvvetlerimizin TCG İskenderun gemisi, depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için görevlendirildi. Gemimiz, yaralı vatandaşlarımızı İskenderun’dan Mersin’e ulaştırmak üzere hareket etti.”
MSB, “Deniz Kuvvetlerimizin TCG İskenderun gemisi, depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için görevlendirildi. Gemimiz, yaralı vatandaşlarımızı İskenderun’dan Mersin’e ulaştırmak üzere hareket etti.”
Asayiş 06.02.2023, 22:27
MSB, “Deniz Kuvvetlerimizin TCG İskenderun gemisi, depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için görevlendirildi. Gemimiz, yaralı vatandaşlarımızı İskenderun’dan Mersin’e ulaştırmak üzere hareket etti.”