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MSB, “Deniz Aslanı-2022 tatbikatının fiili bölümü başarıyla tamamlandı”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Aslanı-2022 tatbikatının fiili bölümü başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Asayiş 13.05.2022, 18:46
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Aslanı-2022 tatbikatının fiili bölümü başarıyla tamamlandığını açıkladı.
MSB, Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinasyonunda düzenlenen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin de görev aldığı Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın fiili bölümünün başarıyla tamamlandığını açıkladı. MSB, tatbikata ait görüntülerimde paylaştı. (ME