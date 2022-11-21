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MSB'den mesaj: TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor
Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), saldırılara misliyle karşılık veriyor" açıklaması yapıldı.
Asayiş 21.11.2022, 14:13
İşte MSB'den yapılan o açıklama:
MSB: "Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor."