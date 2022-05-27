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MSB, “Daima asil milletimizin hizmetindeyiz”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya’nın Sefaköy Mahallesi’nde, engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşı Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtardı.
Asayiş 27.05.2022, 23:07
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya’nın Sefaköy Mahallesi’nde, engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşı Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtardı.
MSB, Konya’nın Sefaköy Mahallesi’nde, engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşı, Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarılarak Konya Şehir Hastanesine tahliye etti. MSB, sosyal paylaşım sitesi Tiwitter hesabında, kurtarma operasyonuna ait görüntüleri paylaşarak şu notu bıraktı: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz! Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.” (ME