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MSB: “Daima asil milletimizin hizmetindeyiz”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya’nın Sefaköy Mahallesi’nde engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşı Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile kurtardı.

Asayiş 27.05.2022, 23:09
MSB: “Daima asil milletimizin hizmetindeyiz”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya’nın Sefaköy Mahallesi’nde engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşı Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile kurtardı.

MSB, Konya’nın Sefaköy Mahallesi’nde, engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşı, Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtararak Konya Şehir Hastanesine tahliye etti. MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, kurtarma operasyonuna ait görüntüleri paylaşarak şu notu bıraktı: "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz! Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

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