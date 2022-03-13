Son Dakika
Konyaspor: "Ahmed Hassan ve Jose M’Poku geçirdikleri Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu nedeniyle Kayserispor maçı kadrosundan çıkarılmışlardır."
MSB, “Cinnah-2022” tatbikatının başarıyla tamamlandığını duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı ’Cinnah-2022’nin başarı ile tamamlandığını duyurdu.
Asayiş 13.03.2022, 12:19
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı ’Cinnah-2022’nin başarı ile tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pakistanlı misafir askerî personelin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı (Cinnah-2022) başarıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan paylaşımda, ayrıca tatbikattan nefes kesen görüntülerin bulunduğu bir video klip de yer aldı.