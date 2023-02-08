MSB: “CH-47 tipi ağır nakliye helikopterleri de arama-kurtarma çalışmalarına katılacak Hava Kuvvetleri personelini Hatay’a taşıyor”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve Özel Kuvvetler Komutanlığına ait CH-47 tipi ağır nakliye helikopterlerinin de arama-kurtarma çalışmalarına katılacak Hava Kuvvetleri personelini Hatay’a taşıdığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Mehmetçiğin deprem bölgesine intikali ilk günden bu yana aralıksız sürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ve Özel Kuvvetler Komutanlığımıza ait CH-47 tipi ağır nakliye helikopterleri de arama-kurtarma çalışmalarına katılacak Hava Kuvvetleri personelini Hatay’a taşıyor” ifadelerini kullandı.

(MEA-