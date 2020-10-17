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MSB: "Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir."

MSB: "CEPHE HATTINDA KAHRAMAN AZERBAYCAN ORDUSU’NUN ÖNÜNDEN KAÇAN ERMENİSTAN, BİR KEZ DAHA NAMERTÇE VE KORKAKÇA GENCE’DE SİVİL YERLEŞİM YERLERİNİ FÜZEYLE VURDU. KARDEŞ AZERBAYCAN BU ALÇAKLIĞA CEVABI CEPHEDE VERMEKTEDİR."

Asayiş 17.10.2020, 10:11
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MSB: "Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir."
MSB: "Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir."
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