MSB, Cebelitarık Boğazı açıklarında Havadan İhbar Kontrol uçağının görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında Cebelitarık Boğazı açıklarında NATO Hava ve Deniz unsurlarıyla birlikte faaliyette bulunan Havadan İhbar Kontrol (HİK E-7T) uçağına dair görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında Cebelitarık Boğazı açıklarında NATO Hava ve Deniz unsurları ile denizde caydırıcılık ve terörizmle mücadeleye destek vermek amacıyla faaliyetlerde bulunan Havadan İhbar Kontrol (HİK E-7T) uçağının görüntülerini paylaştı. Bakanlığa ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda ayrıca, "Havadan İhbar Kontrol (HİK E-7T) uçağımız, NATO Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında Cebelitarık Boğazı açıklarında NATO Hava ve Deniz unsurlarıyla birlikte denizde caydırıcılık ve terörizmle mücadeleye destek verdi. İtalya’da bulunan Trapani Hava Üssü’ne de iniş yaparak yakıt alan HİK E-7T uçağımız, Denizde Durumsal Farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunarak müttefikler ile olan birlikte çalışabilirliği ve dayanışmayı bir kez daha ortaya koydu" denildi.